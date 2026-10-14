दमोह: केवलारी में नवविवाहिता का फंदे पर लटका मिला शव, मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका

पथरिया थाना क्षेत्र के केवलारी गांव में मंगलवार रात 26 वर्षीय नवविवाहिता काजल पति मनोज नामदेव का शव फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। नायब तहसीलदार दीपमाला सिंह की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया। दोपहर करीब दो बजे पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर, मृतका के मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी मौत को लेकर संदेह जताया है। परिजनों का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से फोन पर बातचीत करने को लेकर दंपती के बीच विवाद होता था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



मृतका के मायके पक्ष के अनुसार, काजल की शादी करीब डेढ़ साल पहले मनोज नामदेव से हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच दूसरी महिला से फोन पर बातचीत को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। मृतका की मां फूलवती ने आरोप लगाया कि मनोज दूसरी महिला से फोन पर बात करता था। काजल इसका विरोध करती थी, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद होता था। मां का आरोप है कि विरोध करने पर काजल के साथ मारपीट भी की जाती थी। मायके पक्ष का कहना है कि उन्होंने पहले भी पारिवारिक विवाद को सुलझाने और बेटी का घर बचाने के लिए समझाने का प्रयास किया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



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बेटी की मौत की सूचना नहीं देने का आरोप

काजल की मौत के बाद उसके मायके पक्ष ने ससुराल वालों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मृतका की मां फूलवती और पिता का कहना है कि उन्हें बेटी की मौत की जानकारी सीधे नहीं दी गई। उन्हें इस घटना के बारे में दामाद के चचेरे भाई के माध्यम से पता चला। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि घटना की जानकारी समय पर दी जाती, तो वे तत्काल मौके पर पहुंच सकते थे। मृतका के माता-पिता ने ससुराल पक्ष पर संदेह जताते हुए आशंका व्यक्त की है कि उनकी बेटी की हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया हो सकता है। हालांकि, यह मायके पक्ष की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है।



नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ पंचनामा

घटना के बाद बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा की कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार दीपमाला सिंह की मौजूदगी में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद दोपहर करीब दो बजे शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। वहीं, मायके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते मामले की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस अब घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।



पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच

पथरिया थाना के एएसआई अल्जार सिंह के अनुसार, नवविवाहिता की मौत के मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। मायके पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पूरी होने और संबंधित साक्ष्यों के आधार पर ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।