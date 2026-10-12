अभाना बस हादसा: दो छात्राओं की मौत के बाद सामने आया खौफनाक सीसीटीवी फुटेज, तेज रफ्तार बस ने मारी थी टक्कर

जिले के अभाना में शनिवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज रविवार रात करीब 10 बजे सामने आया। कोचिंग से स्कूल जा रही चार छात्राओं को तेज रफ्तार यात्री बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दो छात्राओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गईं। घटना अभाना पेट्रोल पंप के पास हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर जा रही चार छात्राएं दिखाई दे रही हैं। इनमें तीन छात्राएं पैदल चल रही थीं, जबकि एक छात्रा साइकिल से जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही यात्री बस चारों छात्राओं को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। फुटेज में हादसे की गंभीरता दिखाई दे रही है। रविवार रात वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा। घटना के दृश्य देखकर लोग सड़क पर बच्चों की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं।इस दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय दसोदा पटेल निवासी अभाना और 13 वर्षीय आरुषि लोधी निवासी इमलिया की मौत हो गई। दोनों छात्राएं कक्षा आठवीं में पढ़ती थीं। हादसे में नित्या सेन और खुशी यादव घायल हुईं, जिनका उपचार जारी है। दो कम उम्र की छात्राओं की मौत से उनके परिवारों में मातम पसरा है। वहीं घटना से अभाना क्षेत्र में भी दुख और आक्रोश का माहौल बन गया।हादसे के बाद शनिवार को ही आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने बस चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई और सड़क सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया।कलेक्टर प्रताप नारायण यादव जिला अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को बस चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।शनिवार को हुए हादसे के बाद ग्रामीणों का विरोध और रविवार रात सामने आया सीसीटीवी फुटेज, दोनों ने इस घटना को फिर चर्चा में ला दिया है। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा, यात्री बसों की गति पर नियंत्रण और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मामले में पुलिस जांच और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर लोगों की नजर है।