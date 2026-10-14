फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Damoh News ›   MP: Gang stealing chains and purses from devotees at Bageshwar Dham's 'Sanatan Ekta Yatra' busted.

एमपी: बागेश्वर धाम की सनातन एकता यात्रा में श्रद्धालुओं की चेन-पर्स चुराने वाला गिरोह पकड़ा गया, 11 गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 06:45 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 14 Oct 2026 06:45 PM IST
सार

बागेश्वर धाम की हिंदू सनातन एकता यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की चेन और पर्स चोरी करने वाले गिरोह का दमोह पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हटा और पटेरा से 11 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि चार संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

 

विज्ञापन
MP: Gang stealing chains and purses from devotees at Bageshwar Dham's 'Sanatan Ekta Yatra' busted.
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू सनातन एकता यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सोने की चेन और पर्स चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हटा और पटेरा थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान, 70 हजार रुपये नकद और एक इनोवा कार बरामद की है।

विज्ञापन


भीड़ में धक्का-मुक्की के दौरान करते थे चोरी
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का फायदा उठाकर गिरोह के सदस्य चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये लोग भीड़ के साथ चलते थे और मौका मिलते ही श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन झपट लेते थे। इसके अलावा जेब काटकर पर्स भी चुरा लेते थे। यात्रा के हटा पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने चोरी की शिकायतें करनी शुरू कर दी थीं। इसके बाद पटेरा और दमोह में भी चोरी की घटनाएं सामने आईं। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू की।
विज्ञापन


पढे़ं:  आरोपों के समर्थन में प्रतिमादेवी को पेश करने होंगे साक्ष्य, सुनवाई 29 अक्तूबर को
विज्ञापन
विज्ञापन


हटा और पटेरा में पुलिस की कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदोरिया ने बुधवार शाम मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हटा पुलिस ने इनोवा कार से आए जबलपुर निवासी पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सामान बरामद करने के साथ ही कार भी जब्त की गई है। इस मामले में हटा थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। वहीं, पटेरा पुलिस ने इंदौर निवासी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पटेरा थाने में भी दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा देहात थाना पुलिस ने चार अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed