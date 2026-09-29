दमोह: व्यारमा नदी में बहता मिला मगरमच्छ का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप; वन विभाग ने शुरू की जांच

नदी के बहाव में बहकर पहुंचने की आशंका
रेंजर विक्रम चौधरी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका है कि मगरमच्छ का शव नदी के बहाव के साथ बहकर स्टॉप डैम तक पहुंचा होगा। प्रथम दृष्टया मगरमच्छ की मौत प्राकृतिक कारणों से होने की आशंका है। हालांकि, वन विभाग ने मौत के किसी अन्य कारण की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत का कारण
वन विभाग की टीम मगरमच्छ के शव का पोस्टमार्टम करा रही है। इसके साथ ही आवश्यक सैंपल भी लिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सैंपल की जांच के बाद ही मगरमच्छ की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मगरमच्छ की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।
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