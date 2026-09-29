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दमोह: जूडी नदी में नवजात का शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर जुटी भीड़, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Tue, 29 Sep 2026 11:18 AM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Tue, 29 Sep 2026 11:18 AM IST
सार

सोमवार शाम जूडी नदी में नवजात का शव दिखाई देने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी।

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Damoh: Newborn’s Body Found in Judi River, Crowd Gathers; Police Scan CCTV Footage
मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के बटियागढ़ में सोमवार शाम जूडी नदी में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शाम करीब 6 बजे स्थानीय लोगों ने नदी के पानी में नवजात का शव देखा। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को जानकारी दी गई। बटियागढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

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स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार शाम करीब 6 बजे नदी किनारे मौजूद लोगों की नजर पानी में पड़े नवजात के शव पर गई। शव दिखाई देने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 
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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
सूचना मिलने के बाद बटियागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने नदी किनारे और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद नवजात के शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। बटियागढ़ थाना प्रभारी रजनी शुक्ला ने बताया कि जूड़ी नदी में नवजात शिशु का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
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पुलिस अब नवजात की पहचान करने के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि शव नदी तक कैसे पहुंचा। घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस आसपास के इलाके में भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है।


सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही पुलिस
जांच के दौरान पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले नदी और उसके आसपास कौन-कौन लोग मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है।

फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। नवजात की मौत की वजह और शव नदी तक पहुंचने की परिस्थितियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी।

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