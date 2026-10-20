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Video: युवा खत्री संगठन के शस्त्र पूजन में शामिल हुए विधायक रविदास मल्होत्रा और नवनीत सहगल

Akash Dwivedi

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:21 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:21 PM IST







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विजया दशमी पर हरदोई रोड स्थित रोहिया बैंक्विट हॉल में युवा खत्री संगठन की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक रविदास मल्होत्रा, आईएएस नवनीत सहगल और महंत विष्णु दास महाराज सहित अन्य लोगों ने विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया। ... और पढ़ें

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