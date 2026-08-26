Video: विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन को लेकर प्रेसवार्ता

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गोमतीनगर के दयाल विशाल खंड स्थित मलेशिया होटल में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता में परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने महासम्मेलन से जुड़ी तैयारियों और आयोजन के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में देश-विदेश से प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

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