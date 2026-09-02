Lucknow News: जीतने वाला हार का दर्द महसूस करे यही खेल भावना
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:25 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। चौक के खुन खुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में मंगलवार को विज्ञान फाउंडेशन के सहयोग से उड़ान राज्य स्तरीय यूथ फेस्ट का उद्घाटन हुआ। समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने इस अवसर पर खेल भावना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने लड़कियों को शिक्षा और खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खेल में जीत की भावना हारने वाले को प्रेरित करे। साथ ही हार का दर्द जीतने वाला भी महसूस करे, यही सच्ची खेल भावना है।
इससे पहले राज्यमंत्री असीम अरुण और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ अश्विनी मिश्रा ने फेस्ट का उद्घाटन किया। पहले दिन कई रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें रंगोली, फेस पेंटिंग, डिजिटल पोस्टर और नुक्कड़ नाटक शामिल थे। प्रतिभागियों ने खो-खो, कबड्डी, दौड़ और रस्साकशी जैसे खेलों में भी उत्साह दिखाया। इस यूथ फेस्ट में शहर के आठ कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, चित्रकूट और श्रावस्ती से करीब 500 किशोरियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। फेस्ट का उद्देश्य वंचित वर्ग की लड़कियों को मंच प्रदान करना था। उन्हें अन्य लड़कियों के साथ संवाद करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित किया गया। दूसरे दिन विजेताओं को पुरस्कार देकर फेस्ट का समापन होगा।
विज्ञापन
इससे पहले राज्यमंत्री असीम अरुण और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ अश्विनी मिश्रा ने फेस्ट का उद्घाटन किया। पहले दिन कई रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें रंगोली, फेस पेंटिंग, डिजिटल पोस्टर और नुक्कड़ नाटक शामिल थे। प्रतिभागियों ने खो-खो, कबड्डी, दौड़ और रस्साकशी जैसे खेलों में भी उत्साह दिखाया। इस यूथ फेस्ट में शहर के आठ कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, चित्रकूट और श्रावस्ती से करीब 500 किशोरियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। फेस्ट का उद्देश्य वंचित वर्ग की लड़कियों को मंच प्रदान करना था। उन्हें अन्य लड़कियों के साथ संवाद करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित किया गया। दूसरे दिन विजेताओं को पुरस्कार देकर फेस्ट का समापन होगा।
विज्ञापन