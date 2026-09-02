Lucknow News: रंगों के साथ शुरू हुआ विद्यार्थियों का रचनात्मक सफर

लखनऊ। रंगों, रेखाओं और नई कल्पनाओं के बीच डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के वास्तुकला व योजना संकाय में दो दिवसीय ''नवागमन'' ओरिएंटेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कला कार्यशाला में प्रथम वर्ष के नए विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने अलग-अलग कला माध्यमों से अपनी रचनात्मकता को कैनवास पर उतारा। विद्यार्थियों ने कैनवास हैंड बैग पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग और जलरंग चित्रण सीखा। कोलकाता के चित्रकार सौरभ शी ने जलरंग की बारीकियां बताईं। उन्होंने रंगों, प्रकाश और छाया के प्रयोग के साथ ब्रश चलाने की तकनीक सिखाई। कार्यक्रम संयोजक भूपेंद्र कुमार अस्थाना व समन्वयक आर्किटेक्ट ताबिश अहमद अब्दुल्ला रहे। कलाकार धीरज यादव व रत्नप्रिया ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। समापन पर संकाय की अधिष्ठाता डॉ. वंदना सहगल ने विद्यार्थियों की कलाकृतियों की सराहना की।

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