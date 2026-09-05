Video: विनोद तावड़े के स्वागत में लगी होर्डिंग, निर्देशों पर उठे सवाल

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भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के लखनऊ प्रथम आगमन से पहले उनके स्वागत को लेकर शहर में होर्डिंग लगाई गई है। बताया जा रहा है कि तावड़े ने लखनऊ आने से पहले कार्यकर्ताओं से स्वागत के लिए होर्डिंग नहीं लगाने को कहा था। इसके बावजूद भाजपा कार्यालय के सामने विधान भवन की रेलिंग पर उनकी होर्डिंग लगी दिखाई दी। होर्डिंग लगाए जाने के बाद पार्टी के निर्देशों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तावड़े के लखनऊ पहुंचने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

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