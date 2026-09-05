Video: लखनऊ में शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव

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गोमतीनगर के विनम्र खंड स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य रूप से पहुंचे। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन की ओर से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। समारोह के दौरान कॉलेज परिसर में उत्सव का माहौल रहा।

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