Video: उदयगंज में जुलूस का स्वागत, हिंदू-मुस्लिम एकता और सौहार्द का संदेश

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सदर और हुसैनगंज से निकले जुलूस के उदयगंज पहुंचने पर आचार्य पंडित कृष्णचंद्र शुक्ल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आपसी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। आचार्य पंडित कृष्णचंद्र शुक्ल ने मौलाना महमूदुल हसन समेत अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं का माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके बाद सभी ने एक-दूसरे से गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया।

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