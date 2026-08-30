VIDEO: कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे ग्रामीण, शिकायत पर मारपीट पर आमादा हुई महिला

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बख्शी का तालाब के गाजीपुर गांव की रहने वाली मोनिका की 7 वर्षीय बेटी नैना रावत को अरोरा परिवार के पालतू कुत्ते ने रविवार सुबह लगभग 11 बजे उस समय हमला कर दिया जब वह दुकान पर समान लेने गई थी। आसपास के ग्रामीणों ने दौड़कर बच्ची को छुड़ाया। जब वह शिकायत लेकर अरोरा परिवार के पास गई तो आरोप है वहां महिला मोनिका से झगड़ा करने लगी और मारपीट भी किया। जब ग्रामीण जमा हो गए तो महिला सभी से झगड़े पर आमादा हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी कई बच्चे कुत्तों का शिकार हो चुके है। आवारा कुत्तों को पालने वाली महिला किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस को कई 112 पर शिकायत की गई जब बात बहुत बढ़ गई तो लगभग 70 ग्रामीण लगभग 3 बजे पहुंचे और पुलिस को शिकायत देकर कार्यवाही की मांग किया है।

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