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VIDEO: कमता पुलिस चौकी के पास सड़क धंसने के बाद बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद किया गया

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 06:20 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 06:20 PM IST







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फैजाबाद रोड स्थित कमता पुलिस चौकी के पास सड़क धंसने के बाद मरम्मत का कार्य न करके बैरिकेटिंग लगा कर बंद किया गया।

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