{"_id":"6afee213558ad818710e4e5d","slug":"video-video-thharahara-ka-kaya-lkarapanae-parava-athhakara-sahata-sahatayakara-raha-majatha-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: \"धरोहर\" का किया लोकार्पण, पूर्व अधिकारी सहित साहित्यकार रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: "धरोहर" का किया लोकार्पण, पूर्व अधिकारी सहित साहित्यकार रहे मौजूद

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 19 Nov 2026 05:18 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 05:18 PM IST







Link Copied



लखनऊ के गोमती नगर स्थित उर्दू अकादमी में अनीता श्रीवास्तव की पुस्तक का विमोचन करते सेवानिवृत आईएएस दिवाकर त्रिपाठी, डॉ दयानंद लाल, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जयंत खोत,पद्मश्री डॉ विद्या बिंदु सिंह, डॉ पूर्णिमा सिंह, साहित्यकार मनोरमा लाल। ... और पढ़ें

विज्ञापन