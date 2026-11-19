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VIDEO: ललित कला अकादमी के लाल बारादरी भवन में पेटिंग प्रदर्शनी का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 19 Nov 2026 06:09 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 06:09 PM IST







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लखनऊ के कैसरबाग स्थित ललित कला अकादमी के लाल बारादरी भवन में आयोजित फार्म ऑफ एविससटेंस के तहत संध्या यादव की सोलो प्रिंट मेकिंग प्रदर्शनी को देखते प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ आर्ट के डा रत्न कुमार। ... और पढ़ें

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