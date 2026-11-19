उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा निरस्त होने के संबंध में प्रसारित की जा रही सूचना को पूरी तरह फर्जी, असत्य और भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 05/2026 के अंतर्गत सहायक अध्यापक (सम्बद्ध प्राथमिक) एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक शहरी पदों के लिए लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 03 एवं 04 दिसंबर 2026 को ही आयोजित की जाएगी। इस संबंध में परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन पदों के लिए आयोग द्वारा 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था।

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