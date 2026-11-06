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Video: धनतेरस पर घर आई नई गाड़ी, बच्चों की खुशी के लिए खरीदी एक और कार

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 04:44 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 04:44 PM IST







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अशोक मार्ग पर नई गाड़ी खरीदने के बाद भावना मिश्रा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुजीत ने बताया कि उनके पास पहले से चार गाड़ियां थीं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए धनतेरस पर एक और गाड़ी खरीदी है। ... और पढ़ें

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