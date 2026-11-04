Video: दीपोत्सव की रोशनी से जगमगाया राजधानी का वीआईपी मार्ग

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अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर लखनऊ में भी सजावट की गई है। पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से लेकर अंबेडकर पार्क तक सड़क के दोनों ओर रंग-बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। रोशनी से सजा पूरा मार्ग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

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