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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Video: दीपोत्सव की रोशनी से जगमगाया राजधानी का वीआईपी मार्ग

Video: दीपोत्सव की रोशनी से जगमगाया राजधानी का वीआईपी मार्ग

Wed, 04 Nov 2026 07:58 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:58 PM IST
Video: दीपोत्सव की रोशनी से जगमगाया राजधानी का वीआईपी मार्ग
अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर लखनऊ में भी सजावट की गई है। पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से लेकर अंबेडकर पार्क तक सड़क के दोनों ओर रंग-बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। रोशनी से सजा पूरा मार्ग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
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