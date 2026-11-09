यूपी: मौत सामने दिख रही थी, फिर भी नहीं रुका नशेड़ी चालक, यात्रियों ने कई बार टोका; पल भर में सब कुछ बिखरा

यात्रियों का आरोप- नशे में था चालक, कई बार रोका

हादसे के बाद यात्रियों ने चालक पर नशे में बस चलाने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि राजस्थान से लखनऊ तक के रास्ते में चालक और परिचालक ने कई जगह रुककर शराब पी थी।



चालक की हालत देखकर यात्रियों ने उसे कई बार बस रोकने और सावधानी से चलाने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी धुन में तेज रफ्तार से बस दौड़ाता रहा। हालांकि, नशे में होने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। प्रारंभिक जानकारी में बस का पिछला टायर फटने से हादसा होने की आशंका भी जताई गई है।



