VIDEO: ठेलिया पर लेकर मरीज को ले जा रहे इलाज के लिए

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राणा प्रताप मार्ग पर मोहनलाल अपनी भाभी आशा मुन्नी देवी को ठेलिया पर लेटाकर इलाज करवाने ले जा रहा है। पैरालिसिस का अटैक पड़ने के कारण शरीर का कुछ हिस्सा सुन हो गया था। पूछने पर बताया कि ठेलिया पर क्यों लेटा कर ले जा रहे हो तो बताया मुझे नही मालूम एंबुलेंस कैसे मिलती है जिस कारण में अपनी स्वंय की ठेलिया पर लेटाकर इलाज करवाने ले जा रहे हैं।

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