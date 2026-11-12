{"_id":"6af58f2012a12137100e6f66","slug":"video-video-thalya-para-lkara-maraja-ka-l-ja-raha-ilja-ka-le-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ठेलिया पर लेकर मरीज को ले जा रहे इलाज के लिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ठेलिया पर लेकर मरीज को ले जा रहे इलाज के लिए
राणा प्रताप मार्ग पर मोहनलाल अपनी भाभी आशा मुन्नी देवी को ठेलिया पर लेटाकर इलाज करवाने ले जा रहा है। पैरालिसिस का अटैक पड़ने के कारण शरीर का कुछ हिस्सा सुन हो गया था। पूछने पर बताया कि ठेलिया पर क्यों लेटा कर ले जा रहे हो तो बताया मुझे नही मालूम एंबुलेंस कैसे मिलती है जिस कारण में अपनी स्वंय की ठेलिया पर लेटाकर इलाज करवाने ले जा रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।