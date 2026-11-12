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मलिहाबाद: चार दिनों में एक घर के तीन बच्चों की मौत, गांव में हड़कंप, पिता बोले- तीनों को हल्का बुखार था

Thu, 12 Nov 2026 03:21 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 12 Nov 2026 03:21 PM IST
सार

मलिहाबाद के खण्डसरा गांव में बीते चार दिनों में एक ही घर के तीन बच्चों की मौत हो गई। पिता ने बताया कि तीनों बच्चों को हल्का बुखार आया था।

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Malihabad: Three children from one household die within four days; panic ensues in the village.
मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लखनऊ के मलिहाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खण्डसरा गांव में बीते चार दिनों में एक ही घर के तीन बच्चों की मौत हो गई।

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पिता आशीष ने बताया कि सबसे छोटा बेटा दिव्यांश (3) की नौ नवंबर को, कार्तिक (07) की दस नवंबर जबकि बृहस्पतिवार को सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी (10) की मौत हो गई। तीनों को हल्का बुखार आया था।
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मौके पर पहुंची पुलिस शव को पीएम के लिए भेज रही है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।

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