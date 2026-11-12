यूपी: विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ परिक्षेत्र में 162 निरीक्षकों के तबादले, इन जिलों में फेरबदल; पढ़ें लिस्ट

उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के बीच पुलिस महकमे में गुरुवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र ने 162 निरीक्षकों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश के पत्र के क्रम में यह कार्रवाई की गई है।

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पांच जिलों के बीच हुआ फेरबदल

12 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, ऐसे निरीक्षकों का तबादला किया गया है, जिनकी किसी एक जनपद में 31 मई 2027 तक पिछले चार वर्षों के दौरान तीन वर्ष की पूर्ण सेवा हो रही है। स्थानांतरण का निर्णय परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में लिया गया।

स्थानांतरण मुख्य रूप से हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव जनपदों के बीच किए गए हैं। हरदोई से कई निरीक्षकों को उन्नाव, सीतापुर, खीरी और रायबरेली भेजा गया है। वहीं, इन जिलों से भी दूसरे जनपदों में निरीक्षकों की तैनाती की गई है। सूची में निरीक्षक इंद्रपाल सिंह सेंगर के पूर्व स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर उन्हें हरदोई भेजने का निर्णय भी शामिल है।

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तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश

आदेश में संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर नए जनपद के लिए रवाना किया जाए। कार्यमुक्ति और रवाना किए जाने की सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।



आदेश की प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन और पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई है। आदेश पर पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।