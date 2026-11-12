VIDEO: मलिहाबाद में चार दिनों में एक घर के तीन बच्चों की मौत, गांव में हड़कंप

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खण्डसरा गांव में बीते चार दिनों में एक ही घर के तीन बच्चों की मौत। पिता आशीष ने बताया कि सबसे छोटा बेटा दिव्यांश (3) की नौ नवंबर को, कार्तिक (07) की दस नवंबर जबकि बृहस्पतिवार को सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी (10) की मौत हो गई। तीनों को हल्का बुखार आया था। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पीएम के लिए भेज रही है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।

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