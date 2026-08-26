Video: तेलीबाग में बारावफात जुलूस के बाद मिलाद, मजार पर चढ़ाई चादर

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तेलीबाग क्षेत्र में बारावफात के अवसर पर जुलूस निकाले जाने के बाद मिलाद का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और धार्मिक रस्मों में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने मजार पर चादर चढ़ाकर अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। आयोजन के दौरान क्षेत्र में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

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