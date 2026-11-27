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Video: श्री हनुमान कप, स्पोर्ट्स कॉलेज और लखनऊ की टीमों के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:28 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:28 PM IST







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गोमतीनगर के विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में श्री हनुमान कप 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज और लखनऊ की टीमें आमने-सामने हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 28 नवंबर को खेला जाएगा। ... और पढ़ें

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