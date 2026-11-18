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डालीगंज से लाल पुल तक ग्रीन कॉरिडोर के तहत बने पुल का अभी औपचारिक शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं, रेलवे लाइन के ऊपर बने लोहे के ब्रिज पर युवा रील बनाते नजर आ रहे हैं। पुल पर वाहनों की आवाजाही के बीच इस तरह रील बनाना हादसे की वजह बन सकता है।

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