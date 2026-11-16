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Video: स्वदेश भट्टाचार्य की श्रद्धांजलि सभा में दी गई पुष्पांजलि

Akash Dwivedi

Updated Mon, 16 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 03:58 PM IST







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गांधी भवन के विनोबा भावे सभागार में भाकपा (माले) के संस्थापक सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ... और पढ़ें

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