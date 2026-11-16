{"_id":"6afadaf401b4b728b70b3aca","slug":"video-video-lkhanauu-ma-byamataraka-ka-le-blya-saita-btha-hana-para-bhaugdhaka-chhatara-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लखनऊ में बायोमीट्रिक के लिए बुलाया, साइट बंद होने पर भड़के छात्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: लखनऊ में बायोमीट्रिक के लिए बुलाया, साइट बंद होने पर भड़के छात्र
छात्रवृत्ति के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन कराने पहुंचे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब सत्यापन की साइट बंद हो गई। इससे नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रवृत्ति के लिए 16 और 17 नवंबर को बायोमीट्रिक सत्यापन का शेड्यूल जारी किया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्र सत्यापन कराने पहुंचे, लेकिन साइट बंद होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इससे छात्रों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में कुलसचिव ने छात्रों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।