अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आरोपी टिन्नू यादव की जमानत पर थोड़ी देर में आ सकता है फैसला
राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पिछले 146 दिनों से अयोध्या कारागार में बंद आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। निचली अदालत द्वारा 6 अक्टूबर को उसकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जबकि इस मामले के अन्य सभी आरोपियों की जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी है।
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में 146 दिन से अयोध्या कारागार में निरुद्ध आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होनी है। जमानत याचिका छह नवंबर को दाखिल की गई थी।
अवर न्यायालय में रामशंकर यादव की जमानत अर्जी 28 सितंबर को दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट ने 6 अक्तूबर को अर्जी निरस्त कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है।
अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी भी हो चुकी है निरस्त
चढ़ावा चोरी प्रकरण में जेल में निरुद्ध अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में ही निरस्त हो चुकी है। 21 सितंबर को रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला की जमानत अर्जी निरस्त की गई थी। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, करुणेश व लवकुश की जमानत अर्जी 22 सितंबर व सुभाष श्रीवास्तव की 8 अक्तूबर को खारिज की गई थी।