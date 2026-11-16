Video: आईआईएम रोड पर धंसी सर्विस लेन, एक किलोमीटर में 7-8 जगह गड्ढे; हादसे का खतरा

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आईआईएम रोड से दुबग्गा जाने वाले मार्ग पर घैला पुल के पास सर्विस लेन कई जगह धंस गई है। करीब एक किलोमीटर के दायरे में सात से आठ स्थानों पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सर्दी बढ़ने के साथ सुबह और रात में कोहरा भी गिरने लगा है। ऐसे में कम दृश्यता के दौरान सड़क पर बने ये गड्ढे हादसे की वजह बन सकते हैं। खासकर रात के समय वाहन चालकों को सर्विस लेन पर गड्ढे नजर नहीं आते। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

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