{"_id":"6afac915e26d22dc6f0450a0","slug":"video-video-uutha-thava-ka-shahatha-thavasa-para-aayajata-karayakarama-ma-bl-bhavananatha-pasavana-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: ऊदा देवी के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोले भवननाथ पासवान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: ऊदा देवी के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोले भवननाथ पासवान

Akash Dwivedi

Updated Mon, 16 Nov 2026 02:42 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 02:42 PM IST







Link Copied



सिकंदरबाग स्थित पुरातत्व परिषद में वीरांगना ऊदा देवी के शहीद दिवस पर वीरांगना ऊदा देवी स्मारक संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्थान के मुख्य सलाहकार भवननाथ पासवान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, "यहां तो भाजपा के लोग ही हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन