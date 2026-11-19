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VIDEO: स्थापना दिवस समारोह में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 19 Nov 2026 07:21 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 07:21 PM IST







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लखनऊ के चारबाग के रविंद्रालय प्रेक्षागृह में मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी के तत्वाधान में 62वां स्थापना दिवस समारोह बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ... और पढ़ें

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