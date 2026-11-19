गोंडा में मुख्यमंत्री के 20 नवंबर को जयप्रभाग्राम में प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए 2300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल को पांच जोन और 30 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कार्यक्रम स्थल पर ड्यूटी में लगाए गए पुलिस बल की ब्रीफिंग की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी देते हुए वीआईपी सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रूट, कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, प्रवेश और निकास व्यवस्था तथा भीड़ प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए।एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्धारित ड्यूटी स्थल पर समय से पहुंचने और पूरी सतर्कता व अनुशासन के साथ जिम्मेदारी निभाने को कहा। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, अन्य जनपदों से आए पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, थाना प्रभारी और संबंधित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।