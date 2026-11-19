प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने को लेकर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में एक-एक वोट को सहेजने में जुटी है। खास तौर से युवा और महिला मतदाताओं पर पार्टी का विशेष फोकस है। इसी कड़ी में आधी आबादी को साधने के लिए पार्टी ने नई पहल करते हुए महिला विस्तारको के जरिए इस वर्ग तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। इसके तहत पार्टी ने आधी आबादी के समर्थन को चुनावी ताकत में बदलने की रणनीति के तहत पार्टी देशभर की महिला विस्तारकों को उत्तर प्रदेश में उतारेगी।

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ये विस्तारक घर-घर जाकर महिला मतदाताओं से संवाद करेंगी और केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगी। इस अभियान की कमान यूपी की सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी को सौंपी गई है।भाजपा की योजना देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाली महिला विस्तारकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारी देने की है। ये महिलाएं घर-घर संपर्क के दौरान महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े सरकारी प्रयासों को प्रमुखता से रखेंगी। साथ ही महिलाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को भी जानेंगी। पार्टी का जोर महिला मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क बनाने और उनके बीच लगातार संवाद कायम करने पर है।मथुरा में हुई चिंतन बैठक के बाद भाजपा ने मिशन-2027 के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। महिला विस्तारकों की तैनाती भी इसी चुनावी रोडमैप का हिस्सा है। पार्टी महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए सरकारी योजनाओं के प्रचार के साथ व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दे रही है। कोशिश है कि चुनाव से पहले महिलाओं के बीच ऐसा नेटवर्क तैयार हो, जिसके जरिये पार्टी का संदेश घर-घर तक पहुंचे और मतदान के समय महिला वोटरों का समर्थन हासिल किया जा सके।