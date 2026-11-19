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सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से सऊदी अरब में रहकर भारत लखनऊ में हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसका यौन शोषण करने के आरोपी मानो निवासी मोहम्मद अमन को महिला थाना बक्शी का तालाब पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार करने के साथ ही कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। महिला थाना प्रभारी मेनका सिंह ने बताया कि हिंदू युवती को अपना हिंदू नाम बता कर पहले युवक ने प्रेम जाल में फसाया और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया इतना ही नहीं युवती पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया।

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