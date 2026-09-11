{"_id":"6aa3a5558d096e68ae0f99af","slug":"video-video-sataipada-bugdhhana-ka-maga-ka-lkara-thharana-para-btha-madakal-chhatara-25-hajara-karana-ka-maga-ka-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मेडिकल छात्र, 25 हजार करने की मांग की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मेडिकल छात्र, 25 हजार करने की मांग की

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 11 Sep 2026 12:23 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 12:23 PM IST







Link Copied



लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर आयुष इंटर्न के मेडिकल छात्र अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आयुष मंत्री से मिलने की मांग के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठे। छात्रों की मांग है कि उनका स्टाइपेंड 7500 से बढ़कर 25000 तक कर दिया जाए। ... और पढ़ें

विज्ञापन