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Video: स्पोर्ट्स डे में राजाजीपुरम और रुचि खंड की छात्राओं के बीच कबड्डी का मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 11:26 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 11:26 AM IST







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केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान महिला कबड्डी में दमखम दिखातीं राजाजीपुरम (नीली जर्सी) और रुचि खंड (पीली जर्सी) की छात्राएं। ... और पढ़ें

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