केजीएमयू परिसर में सख्ती बरते जाने के संस्थान प्रशासन के दावों पर सोमवार को वायरल एक वीडियो ने सवाल उठा दिए हैं। दोपहर करीब डेढ़ बजे का बताए जा रहे वीडियो में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र कलाम सेंटर के सामने कतार में गर्दन झुकाए खड़े थे।

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सामने से कोई सीनियर छात्र गुजरता तो सभी तेज आवाज में बोलते ‘प्रणाम महोदय जी’। दूसरी तरफ कतार में खड़ीं छात्राएं भी सीनियर छात्राओं को देखकर ‘प्रणाम मैडम जी’ कह रही थीं। इस दौरान आसपास सुरक्षाकर्मी भी थे। इनमें से कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे।कतार के पास से गुजर रहे सीनियर जूनियरों को डपटते और हिदायत देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जूनियर छात्र-छात्राओं के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बताया जा रहा है कि नए छात्र-छात्राओं को समूह में इसी तरह खड़ा किया जाता है।