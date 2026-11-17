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Video: लखनऊ में गोपाष्टमी पर गौशाला में किया गोमाता का पूजन

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 11:26 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 11:26 AM IST







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जानकीपुरम स्थित सेक्टर-एफ की लक्ष्मण गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर पूजन करते विधायक नीरज बोरा। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि सौरभ तिवारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूजन के बाद गोमाता को गुड़ और केला खिलाकर आशीर्वाद लिया गया। ... और पढ़ें

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