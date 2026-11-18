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Video: सपा कार्यालय के बाहर लगा नया पोस्टर, सुदर्शन चक्र थामे नजर आए अखिलेश यादव

Akash Dwivedi

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:29 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:29 PM IST







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समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को हाथ में सुदर्शन चक्र थामे हुए दिखाया गया है। ... और पढ़ें

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