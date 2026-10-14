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Video: संकट हरने वाली माता संकटा के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु
शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन रानी कटरा स्थित संकटा माता मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार किया गया। माता के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।
मान्यता है कि संकटा माता अपने भक्तों के संकट दूर करती हैं। इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। जिन लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं, वे संकटों से मुक्ति की प्रार्थना लेकर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं।
नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। भक्त मां के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं।
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