VIDEO: राष्ट्रीय खेल दिवस पर अयोध्या में निकली संडे ऑन साइकिल रैली

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राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रविवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स संकुल, डाभासेमर में क्षेत्रीय खेल कार्यालय एवं अयोध्या साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से बच्चों और युवाओं को खेलों से जुड़ने, नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करने के साथ हुई।

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