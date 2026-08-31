लखनऊ में गर्भवती की मौत पर लोजपा की कार्यकर्ताओं ने घेरा सीएमओ ऑफिस

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लखनऊ में कैसरबाग स्थित सीएमओ कार्यालय के गेट पर लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले तकरोही स्थित शिव हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन में लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत पर परिवारीजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र भी लिखा। कार्रवाई न होने पर आज सीएमओ ऑफिस का घेराव किया गया।

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