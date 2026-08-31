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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mayawati holds meeting regarding UP elections discusses matters with district presidents and office-bearers

यूपी की सियासत: 2027 के चुनावी समर को लेकर मायावती की बैठक, जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ की चर्चा

Mon, 31 Aug 2026 11:50 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 11:50 AM IST
सार

यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने राजधानी में अहम बैठक की। इसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Mayawati holds meeting regarding UP elections discusses matters with district presidents and office-bearers
बसपा सुप्रीमो मायावती - फोटो : ANI

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इसमें दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश भी उपस्थित रहे।

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बैठक में मायावती ने पिछली बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। उन्होंने संगठन की तैयारियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों की भी समीक्षा की।
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बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि मायावती ने पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों और क्षेत्रवार स्थिति की जानकारी भी ली।

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