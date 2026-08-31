यूपी की सियासत: 2027 के चुनावी समर को लेकर मायावती की बैठक, जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ की चर्चा

राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इसमें दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश भी उपस्थित रहे।

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#WATCH | Lucknow, UP: BSP chief Mayawati holds a meeting regarding the upcoming Uttar Pradesh elections. All state-level office bearers of the UP BSP have arrived for the meeting. District presidents from all 75 districts of the UP BSP are present. Mayawati sought feedback on the… pic.twitter.com/Qe3LLwojgA विज्ञापन विज्ञापन — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 31, 2026

बैठक में मायावती ने पिछली बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। उन्होंने संगठन की तैयारियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों की भी समीक्षा की।बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि मायावती ने पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों और क्षेत्रवार स्थिति की जानकारी भी ली।