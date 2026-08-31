VIDEO:विद्यालय ने अनुरोध किया तो समाजसेवियों ने चंदा लगाकर गरीब बच्चों को किताबें वितरित की

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तेलीबाग, क्षेत्र के बहु प्रतिष्ठित राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज में क्षेत्र के कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो उन गरीब घरों के होते हैं जो किताबें नहीं खरीद पाते हैं। उन बच्चों की पीड़ा जब विद्यालय के प्रधानाचार्य अंबर प्रसाद तिवारी एवं प्रवक्ता महेंद्र राम को मालूम चली तो उन्होंने इस दर्द को साउथ सिटी में कुछ समाजसेवियों के सामने रखा और फिर उन समाजसेवियों ने चंदा एकत्रित कर किताबें खरीदी और कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 60 गरीब बच्चों में किताबें वितरित की तो बच्चों के चेहरे खिल उठे।

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