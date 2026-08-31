लखनऊ में बुद्धेश्वर के बादलखेड़ा में जलभराव से लोग परेशान, सड़क पर उतरी जनता

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लखनऊ में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होने के दावों के बीच बुद्धेश्वर के बादलखेड़ा क्षेत्र की सोमवार सुबह की तस्वीरें व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। भीषण जलभराव से परेशान जनता में भारी आक्रोश है। सड़कों पर गंदा पानी भरने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं और बच्चों को भी पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया गया। इससे लोगों में जिम्मेदार विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है।प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे वादार खेड़ा कॉलोनी के लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और जल्द समस्या दूर कराने की बात कही।वहीं नगर निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने मांग की कि तत्काल पानी की निकासी कराई जाए और भविष्य में जलभराव की समस्या से स्थायी निजात के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाएं।

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