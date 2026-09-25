Video: ‘रन फॉर फ्रीडम’ को लेकर रॉयल कैफे में पत्रकार वार्ता

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‘रन फॉर फ्रीडम’ कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रॉयल कैफे में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान आयोजकों ने कार्यक्रम की तैयारियों और उद्देश्य की जानकारी साझा की। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि आयोजन के जरिए लोगों को स्वतंत्रता, सामाजिक एकजुटता और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जाएगा।

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