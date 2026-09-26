Lucknow News: सेवा और समर्पण की मिसाल बनी विभूतियों को मिला सम्मान

विज्ञापन



इन्हें मिला सम्मान

सेवा शिखर सम्मान से पद्मश्री डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी, चिकित्सा के क्षेत्र में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट, श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में लेखिका निशा सिंह, एसजीपीजीआई की डॉ. निरुपमा सिंह, समाज सेवा के क्षेत्र में डॉ. उर्वशी साहनी, खेल के क्षेत्र में सुजीत कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में रमा अरुण त्रिवेदी, आदर्श प्रकाश सिंह, मनीष पाण्डेय, हरी मोहन वाजपेयी व दिनेश श्रीवास्तव, शिक्षा के क्षेत्र में प्रो. कौशल किशोर शुक्ला, डॉ. शिवानी कटारा, उद्यमिता के क्षेत्र में सौरभ श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। सेवा गौरव सम्मान से सम्मानित होने वालों में पीएसआई इंडिया के नीरज मिश्रा व पारुल सक्सेना, डॉ. स्वर्णिमा सिंह, डॉ. अपूर्व सिंह, अनूप श्रीवास्तव, प्रियंका शर्मा, रवीना विजयन आदि शामिल रहे। इन्हें मिला सम्मानसेवा शिखर सम्मान से पद्मश्री डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी, चिकित्सा के क्षेत्र में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट, श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में लेखिका निशा सिंह, एसजीपीजीआई की डॉ. निरुपमा सिंह, समाज सेवा के क्षेत्र में डॉ. उर्वशी साहनी, खेल के क्षेत्र में सुजीत कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में रमा अरुण त्रिवेदी, आदर्श प्रकाश सिंह, मनीष पाण्डेय, हरी मोहन वाजपेयी व दिनेश श्रीवास्तव, शिक्षा के क्षेत्र में प्रो. कौशल किशोर शुक्ला, डॉ. शिवानी कटारा, उद्यमिता के क्षेत्र में सौरभ श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। सेवा गौरव सम्मान से सम्मानित होने वालों में पीएसआई इंडिया के नीरज मिश्रा व पारुल सक्सेना, डॉ. स्वर्णिमा सिंह, डॉ. अपूर्व सिंह, अनूप श्रीवास्तव, प्रियंका शर्मा, रवीना विजयन आदि शामिल रहे।

विज्ञापन

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पीएसआई) इंडिया के सहयोग से किया गया। इसमें कला-संस्कृति, चिकित्सा, खेल, समाजसेवा, महिला सशक्तीकरण और पत्रकारिता क्षेत्र की विभूतियों को सेवा शिखर और सेवा गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्य अतिथि लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव रहे। विशिष्ट अतिथि पीएसआई इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर समरेंद्र बेहरा रहे। भाजपा प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह ने विचार रखे। अध्यक्षता भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने की।