Lucknow News: महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर सुंदरकांड का आयोजन

विज्ञापन

लखनऊ। विश्व हिंदू महासंघ (भारत) की ओर से महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को कृष्णानगर स्थित लखनऊ मंडल कार्यालय में किया गया। लखनऊ मंडल प्रभारी अभिनंदन सिंह के नेतृत्व में हुए आयोजन में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने महंत अवेद्यनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश महामंत्री भानुप्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत पूजा-वंदना से हुई। इसके बाद संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ। भंडारे का आयोजन किया गया। उन्नाव जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की गई। (संवाद)